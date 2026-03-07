La prima volta di KDB e BigRom: non avevano mai giocato insieme in un club

vedi letture

Finalmente di nuovo insieme le due stelle del Napoli! Contro il Torino Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno disputato minuti insieme in campo con la stessa squadra in un match nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta in carriera. A riportare il dato statistico è Opta. Insomma, che il primo pallone scambiato dai due sia arrivato a marzo rende l'idea di quella che poteva essere e non è stata (almeno per quest'anno) la stagione del Napoli.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.