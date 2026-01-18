Ufficiale Copenhagen-Napoli, arbitrerà il bosniaco Peljto: la sestina completa

vedi letture

Il match della settima e ultima giornata di League Phase di Champions League, FC Copenhagen-Napoli, martedì 20 gennaio alle 21:00, sarà diretto dal signor Irfan Peljto (BIH), fischietto bosniaco. Gli assistenti saranno: Senad Ibrisimbegovic (BIH) e Davor Beljo (BIH). Il IV sarà Milos Gigovic (BIH), mentre al VAR ci saranno Ivan Bebek (CRO), coadiuvato da Matej Jug (SVN).

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.