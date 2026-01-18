Ufficiale Copenhagen-Napoli, servizio di trasporto in treno gratuito: l'invito del club azzurro

vedi letture

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Parken Stadium tra l’F.C. Copenhagen ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Si comunica che le Autorità Locali hanno predisposto un servizio di trasporto in treno gratuito dalla stazione centrale di Copenhagen (Copenhagen Central Station) alle ore 18:45 che condurrà alla stazione Svanemøllen, in prossimità del Parken Stadium. Il medesimo servizio è previsto anche al termine della gara. Si raccomanda di usufruire di tale transfer e di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale.