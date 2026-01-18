Ufficiale
Copenhagen-Napoli, servizio di trasporto in treno gratuito: l'invito del club azzurro
TuttoNapoli.net
La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Parken Stadium tra l’F.C. Copenhagen ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.
Si comunica che le Autorità Locali hanno predisposto un servizio di trasporto in treno gratuito dalla stazione centrale di Copenhagen (Copenhagen Central Station) alle ore 18:45 che condurrà alla stazione Svanemøllen, in prossimità del Parken Stadium. Il medesimo servizio è previsto anche al termine della gara. Si raccomanda di usufruire di tale transfer e di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
