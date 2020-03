Coronavirus, a rischio la maratona di Barcellona tre giorni prima del Napoli

L'allarme per il coronavirus in Spagna sta mettendo a serio rischio la 42a Maratona di Barcellona che dovrebbe disputarsi il prossimo 15 marzo. Sono previsti circa 17.500 gli atleti di cui la metà proveniente da paesi stranieri, con il ministero della Salute che già ieri aveva messo in dubbio il regolare svolgersi di diversi sport paventando l'ipotesi di seguire altri esempi in giro per l'Europa di disputare degli eventi a porte chiuse, cosa che non può essere possibile per una corsa podistica cittadina. Dopo soli 3 giorni dalla maratona, a Barcellona dovrebbe disputarsi il ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. A riportarlo è Mundo Deportivo.