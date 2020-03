Coronavirus, Klopp contro un giornalista: "Ci sono cose più importanti del calcio"

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Nell'incontro con i giornalisti è arrivata una domanda da parte di un cronista argentino ma proveniente dalla Spagna sulla questione Coronavirus in Inghilterra: "Tu vivi a Madrid e hai paura vero? Il calcio è una parte della società ma abbiamo tutti questo problema, anche chi non gioca. È questo che odio di queste domande, mi chiedi queste cose e poi voli fino a qui quindi pensi che il calcio sia qualcosa per cui valga la pena. Noi giochiamo facendo la nostra parte, il tuo lavoro è fare informazione e spero tu lo faccia meglio di come fai domande. Tutti i giocatori sono sani e non siamo preoccupati, il non stringersi le mani è un segnale per la società e questo problema si può fermare coi nostri comportamenti.

COSE PIU' IMPORTANTI - "Ci sono cose più importanti del calcio e lo stiamo capendo, ora ci serve tempo per risolvere questo problema e il tempo lo guadagniamo evitando certi comportamenti.