Coronavirus, primo caso di positività nel Barcellona

C’è il primo caso di positività al coronavirus nel Barcellona, prossima avversaria del Napoli in Champions League. Si tratta di Ramon Canal, responsabile sanitario del club catalano, il quale è risultato positivo al tampone e ora si trova ricoverato in ospedale. Come il Napoli, anche la squadra catalana ha sospeso gli allenamenti e tutti i calciatori sono nelle proprie abitazioni allenandosi singolarmente.