Crollo Juve allo Stadium! Lo Stoccarda domina e nel recupero trova il meritato gol-vittoria

La Juventus allo Stadium ha incassato il primo ko in questa Champions League.

Sconfitta meritatissima contro lo Stoccarda. La Juventus allo Stadium ha incassato il primo ko in questa Champions League: la squadra di Thiago Motta è capitolata solo nel finale, in pieno recupero, ma per tutta la partita ha sofferto uno Stoccarda che ha dominato in lungo e in largo.

Al sesto minuto il primo squillo, un colpo di testa di Vagnoman finito di poco a lato. Al dodicesimo imprecisa la conclusione di Undav che però ha avuto il merito, per tutta la prima frazione, di galleggiare tra le linee e creare continui grattacapi agli avversari. 29' tedeschi vicino al gol con Demirovic: sulla precisa rasoiata del centravanti bosniaco, decisivo il tocco di Perin che ha sfiorato il pallone quel tanto che basta per deviarlo sul palo.

Lo spavento non ha ridestato i bianconeri, anche negli ultimi minuti è stato lo Stoccarda a fare la partita senza però riuscire a spezzare l'equilibrio: al 41esimo Perin è stato costretto a volare per salvare il risultato sul colpo di testa di Undav.

Nella ripresa lo Stoccarda sceso in campo con la stessa applicazione dopo meno di tre minuti ha trovato anche il gol con Undav, una rete annullata dopo il controllo del VAR perché l'attaccante tedesco - prima della conclusione vincente - si era accomodato il pallone col braccio. Nel finale non è bastato il rigore parato da Perin su Millot dopo un intervento sciagurato in area di Danilo perché al 92esimo, dopo un dai e vai, El Bilal Touré ha realizzato il gol dello 0-1 e ha permesso allo Stoccarda di conquistare tre punti importantissimi. Soprattutto meritati.