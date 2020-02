Da Barcellona: "Pochi ricordi brutti come il gol di Manolas. Ferita ancora aperta..."

Kostas Manolas è l'incubo del Barcellona per il gol segnato contro i blaugrana nel 2018 ai quarti di Champions. Risultato di 2-0, serviva un'altra rete alla Roma per la qualificazione, la realizza di testa il greco. Il quotidiano Marca oggi scrive: "Pochi giocatori suscitano ricordi così brutti al Barcellona. Quel gol è una ferita che non si è ancora chiusa, sta ancora sanguinando".