Da Barcellona: "Squadra squilibrata e messa malissimo in difesa, meccanismi non funzionano"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ignasi Oliva, corrispondente da Barcellona per Goal.com: "Il Barcellona non perde dal 2013 al Camp Nou ma la sua gente ha dimostrato di non farcela, vedi la partita con la Roma o con il PSG. Ora sarà lo stesso, gioca in casa ma senza i propri tifosi. E’ una squadra guasta, lo si capisce già da anni. Vediamo se il Napoli sarà bravo a passare il turno. Se il Barcellona è leggermente favorito è solo per Messi. In difesa i blaugrana sono messi malissimo, i meccanismi non funzionano più.

Il 4-3-3 non serve se non sfrutti bene gli spazi, lo si era notato già con Valverde, con Setién ora è aumentata questa sensazione di squadra squilibrata. Il 5-0 con cui il Barça ha concluso la stagione è solo un epitaffio. Contro il Napoli c’è la possibilità di vedere Griezmann e Lenglet. La vera domanda però è sul modulo: i giocatori vogliono il 4-3-3, ma Setién sa che il suo futuro è già segnato (si dice che anche con la vittoria della Champions non sarà riconfermato) e penso che farà quello che vorrà lui.

E’ probabile il 3-5-2, con Jordi Alba sulla sinistra, a centrocampo De Jong e bisogna vedere se ci sarà Riqui Puig. Messi sarà sicuramente il trequartista con Griezmann e Suarez in attacco. Se il francese dovesse dare forfait, il primo nome per sostituirlo è sicuramente Ansu Fati”.