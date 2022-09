Da Liverpool: "Kvaratskhelia come Diaz e Nunez? Stregarono Klopp da avversari"

Come riportano alcuni media inglesi, spesso è capitato che il tecnico tedesco sia rimasto stregato dalla prova di avversari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Occhi del Liverpool e dunque di Klopp su Kvaratskhelia. Come riportano alcuni media inglesi, spesso è capitato che il tecnico tedesco sia rimasto stregato dalla prova di avversari poi divenuti propri calciatori come Nunez e Diaz. Potrebbe succedere lo stesso con la stellina georgiana per cui c'è grande curiosità. Klopp sa bene che si tratta di un calciatore di altissimo livello e dunque sarà l'osservato speciale di questa sera. Il Napoli lo ha blindato con un contratto di 5 anni ma è facile prevedere che presto le big europee cominceranno a chiedere informazioni.