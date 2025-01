Da Torino: "Danilo-Napoli, tifosi Juve preoccupati: conoscono bene Conte..."

"La Juventus è una società che ha ammainato ben altre bandiere, salutandole in modo asciutto. Quindi vedere che c’è chi si straccia le vesti per il ruvido addio a Danilo fa un po’ specie e ci sarebbe da invitare a un contegno più consono alla casa". Comincia così il fondo a firma di Guido Vaciago su Tuttosport, per parlare dell'imminente addio del capitano bianconero.

"La destinazione di Danilo mette un filo d’ansia ai tifosi della Juventus che conoscono molto bene Antonio Conte (indipendentemente che siano tra quelli che lo stimano o tra quelli che no, grazie, ma no). Il fatto che il brasiliano possa aiutare il Napoli a stare davanti alla Juventus e complicarne, per esempio, il piazzamento Champions è un rischio che fischia come un boomerang che può arrivare sui denti. Si spera che sia un rischio calcolato".