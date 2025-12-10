Dal Portogallo avvisano: "Mourinho sta preparando tifosi a guerra sportiva"

vedi letture

Jose Luis Vidigal, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Stasera tiferò Napoli è inutile che lo dico, magari posso titubare contro lo Sporting, ma con il Benfica tifo gli azzurri. I portoghesi o vincono o sono fuori dalla Champions la dovranno giocare in una maniera diversa, proveranno a sfruttare gli errori dei calciatori azzurri. Sudakov è semplice da controllare, Barreiro invece sta crescendo molto, bisogna fare molta attenzione a lui perché sa mettere in porta i compagni. Al Da Luz ci sarà un ambiente molto caldo, Mourinho sta preparando i tifosi ad una guerra sportiva, ma il Napoli è abituato a questi palcoscenici”.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.