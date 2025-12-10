Juventus-Pafos, le formazioni: Spalletti cambia l'attacco, Zhegrova dal 1'

Juventus-Pafos, le formazioni: Spalletti cambia l'attacco, Zhegrova dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05Champions League
di Antonio Noto

Luciano Spalletti cambia l'attacco della Juventus, come anticipato dallo stesso allenatore toscano nella conferenza stampa di ieri. È Jonathan David il centravanti della Juve, questa sera in Champions League con il Pafos. Esordio da titolare per Edon Zhegrova, completa il pacchetto offensivo il solito Kenan Yildiz.

Novità a centrocampo, dove gioca Miretti al fianco di Locatelli. McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. Nei ciprioti c’è David Luiz alla guida della difesa. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (3-4-2-1): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsi; Correia, Dragomir; Anderson. All. Carcedo.