Dall'Inghilterra: "Senza tifosi a Glasgow, la Polizia invierà il 90% di uomini in meno"

La decisione dei Rangers di impedire ai tifosi del Napoli di essere presenti mercoledì allo stadio consentirà alla polizia di inviare il 90% in meno di ufficiali, una buona notizia a livello locale dato che molti uomini sono impegnati con gli impegni per la morte della Regina Elisabetta II. Proprio per questo motivo, scrivono in Inghilterra, potrebbero essere rinviate anche le gare del prossimo weekend di Premier League.