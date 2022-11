Dalla Germania: "L'Eintracht ha preso un po' male il sorteggio Champions"

L’agente italo-tedesco Maurizio Gaudino, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte

L’agente italo-tedesco Maurizio Gaudino, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte: "L’Eintracht Francoforte è una squadra cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Non ha grandi individualità, non può contare su dei fuoriclasse, ma è fortissima nel collettivo. La società e l’allenatore, Oliver Glasner, hanno lavorato benissimo nelle ultime stagioni.