Dalla Spagna - Barça, buone notizie per Setién: in tre verso il recupero

Arrivano buone notizie per Quiquè Setièn, in vista del match che vedrà i catalani sfidare il Napoli in Champions League. Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti per la squadra blaugrana, ed la situazione di tre giocatori pare andare verso una direzione positiva: per Dembélé, Griezmann e Lenglet, infatti, il recupero per la sfida contro i ragazzi di Gattuso sembra più che possibile.