Dalla Spagna - Barça in piena emergenza: Setièn potrebbe avere solo 9 giocatori

Il Barcellona continua ad essere in piena emergenza. In questo momento, come riferisce il quotidiano Sport, Setien potrà avere a disposizione solo nove giocatori di movimento per il ritorno al Camp Nou contro il Napoli tra tre settimane. Setién dovrebbe affidarsi alla cantera in una partita in cui si giocherà l'accesso ai quarti di finale della massima competizione europea.

GLI SQUALIFICATI E GLI INFORTUNATI - Sergio Busquets e Arturo Vidal sono stati squalificati per la gara di ritorno.. A loro si uniscono gli infortunati a lungo termine Ousmane Dembélé e Luis Suárez e sarà necessario vedere se Sergi Roberto, Jordi Alba e Gerard Piqué riusciranno a recuperare in tempo.

I DISPONIBILI - Al momento sono disponibili: Ter Stegen e Neto; in difesa Semedo, Lenglet, Umtiti e Junior; i centrocampisti Rakitic, Arthur e De Jong; e gli attaccanti Messi e Griezmann. A loro si può aggiungere Ansu Fati che fa parte della cantera.