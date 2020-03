Dalla Spagna - Barça, scoppia un altro caso: il vice di Setièn inveisce contro alcuni calciatori

Continua il momento no in casa Barcellona. Stavolta sotto il banco degli imputati è finito Eder Sarabia, allenatore in seconda dei catalani, colpevole di essere troppo "intenso" a bordocampo. Come svelato dal programma Vamos', l'assistente di Setien si è reso protagonista di critiche pesantissime nei confronti dei giocatori azulgrana durante l'ultimo Clasico col Real Madrid. "Una m***da, una m***a, questa è una m***a. I maledetti passaggi lunghi di m***da", ha gridato dopo un rinvio di Pique, ripetendo le stesse frasi dopo un’azione simile di Ter Stegen.

SPOGLIATOIO CONTRO - Una delle frasi che ha destato più scalpore, secondo 'AS', era destinata a Nelson Semedo: "Non fa niente di ciò che dovrebbe. Inizia a tirare, quando dovrebbe giocare il pallone", ha detto Sarabia. E critiche simili sono arrivate, davanti al mondo, anche a De Jong e Arthur. Un atteggiamento che allo spogliatoio del Barça non sarebbe andato per nulla giù, e che avrebbe spinto Setien a un faccia a faccia per calmare il suo collaboratore.