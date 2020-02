Dalla Spagna - Barça, trovato il sostituto di Dembele: pressing su Angel del Getafe

Il Barcellona continua ad essere in piena emergenza in attacco e cerca un attaccante. Il regolamento della Federcalcio spagnola (art. 124.3) consentirebbe ai club di sostituire un giocatore che ha subito un infortunio che lo terrà fuori almeno cinque mesi, come nel caso del francese. Ma soltanto con calciatori appartenenti alla Federazione stessa, indipendentemente dalla categoria. Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona avrebbe individuato in Angel del Getafe l'acquisto jolly per sostituire Dembélé.

IL SOSTITUTO - Angel ha una clausola rescissoria di 10 milioni e un contratto in scadenza nel 2010. 32 anni, in questa stagione ha realizzato 13 reti in tutte le competizioni, contribuendo all'incredibile scalata della squadra, attualmente terza in classifica.