Dalla Spagna - Champions ed Europa League verso il completamento in sede unica

Secondo quanto riportato da Cadena SER il comitato esecutivo della UEFA sarebbe sempre più orientato a una Champions League ed Europa League con partite secche fino alla finale, ovviamente il tutto a porte chiuse. Possibile che tutte le partite, dai quarti di finale in poi si giocheranno in un'unica sede: Istanbul per la Champions, Danzica per l'Europa League. Le partite si giocherebbero a luglio e agosto, il tutto ovviamente previa autorizzazione dell'Unione Europea.