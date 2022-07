Dalla Spagna - Il Barça tratta la cessione di Umtiti, ma c'è un ostacolo

Barcellona e Rennes stanno negoziando il trasferimento in Ligue 1 di Samuel Umtiti, difensore in uscita dal club blaugrana accostato anche alla Fiorentina.

Barcellona e Rennes stanno negoziando il trasferimento in Ligue 1 di Samuel Umtiti, difensore in uscita dal club blaugrana accostato anche alla Fiorentina. Il giocatore spinge per questa soluzione, tuttavia l'ingaggio complica la trattativa: il club francese non può permettersi di pagare l'intero stipendio del difensore, per chiudere l'operazione il Barcellona dovrà pagare almeno metà dell'ingaggio. I due club stanno lavorando da settimane e le posizioni si stanno lentamente avvicinando. Lo riporta Sport.