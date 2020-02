Dalla Spagna - Infortunio alla caviglia per Piquè: necessari ulteriori test medici

Ennesimo infortunio in casa Barcellona: Piquè è uscito alla fine della gara per un problema fisico. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il difensore ha subito una distorsione alla caviglia e ha provocato grande spavento alla panchina catalana, poiché all'inizio sembrava potesse subire un infortunio grave. Sarà necessario attendere l'evoluzione della distorsione e non è escluso che Piqué debba superare i test medici per capire se ci sono lesioni ai legamenti della caviglia.