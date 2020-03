Dalla Spagna: "Ipotesi solo abbonati per Barça-Napoli. Con porte chiuse danno economico altissimo"

In Spagna sono ore decisive per le sorti della sfida del Camp Nou di mercoledì prossimo tra Barcellona e Napoli valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alle 9 è iniziata una riunione importante per prendere una decisione definitiva. Al momento è concreta l'ipotesi di disputare la partita a porte chiuse ma il Mundo Deportivo rivela che tra le possibilità ce n'è un'altra, ovvero quella di far entrare solo gli abbonati. Il danno economico delle porte chiuse per il Barcellona sarebbe altissimo: 4,5 milioni di euro. Ma al primo posto c'è la salute delle persone e questo lo sanno anche i dirigenti.