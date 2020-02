Dalla Spagna - Karanka sarà l'osservatore tecnico dell'Uefa in Napoli-Barça

Una novità negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 è l'introduzione da parte dell'Uefa del premio ‘Man of the match’, che andrà al migliore calciatore di ogni partita. Tale premio verrà assegnato da un osservatore tecnico scelto dall'Uefa. Secondo quanto rivelato dal quotidiano iberico "Sport" l'ex calciatore Aitor Karanka è stato designato dall'UEFA per analizzare tecnicamente Napoli e Barcellona. L'ex Real Madrid sarà allo stadio San Paolo, dove dovrà analizzare tecnicamente le due squadre e stabilire la migliore. Sarà inoltre incaricato di scegliere l'MVP dell'incontro e di fare un rendiconto su come giocano le squadra di Setién e Gattuso.