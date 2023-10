Dalla Spagna - Real, le probabili scelte di Ancelotti: Joselu titolare, staffetta Vinicius-Rodrygo

Raffaele R. Riverso, corrispondente dalla Spagna per Tuttosport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

"Che Real Madrid vedremo al Maradona? Una squadra in crescita che ha appena vinto in maniera autorevole sul campo del Girona per 3-0, battendo il team che era in testa in classifica nella Liga. E' una squadra diversa da quella di qualche mese fa, ha perso Benzema e per infortunio uno dei portieri migliori al mondo, Courtois, oltre ai due difensori Militao e Alaba. Nonostante questo, ha iniziato in modo egregio.

A Napoli resta da capire se giocherà o meno senza punta di ruolo, perché l’unica gara che ha perso, contro l’Atletico Madrid, ha giocato senza Joselu, l’unico attaccante vero nella rosa. Per me domani giocherà con Joselu titolare- che ha sempre segnato quando ha giocato dal 1’- , proponendo la staffetta tra i due brasiliani Rodrygo e Vinicius, con quest’ultimo che non è ancora al massimo della condizione.

Camavinga o Mendy come terzino sinistro? E’ l’altro dubbio, con il primo favorito per l’abbondanza di soluzioni che il Real vanta in mezzo al campo. Punti deboli dei madridisti? Non bisogna dare l’opportunità al Real Madrid di palleggiare, di ragionare e di tessere la tela, avendo solisti di enorme valore. Bisogna aggredire i calciatori del Real, proprio in questo modo l’Atletico ha battuto la squadra di Ancelotti”.