David beffa Mourinho, Fenerbahçe fuori dalla Champions: l'ex Roma in EL come i giallorossi

I turchi sono eliminati al terzo turno preliminare dal Lille.

Cocente eliminazione per il Fenerbahçe di Josè Mourinho, che resta fuori dalla nuova Champions League. I turchi sono eliminati al terzo turno preliminare dal Lille. Dopo il rocambolesco 2-1 dell'andata a favore dei francesi, nuova beffa per i turchi, eliminati dall'1-1 dell'Ulker Stadiumu e 'retrocessi' in Europa League, come la Roma.

In pieno recupero un goffo autogol di Diakite fa esplodere l'Ulker Stadiumu e porta il match ai supplementari. Ai supplementari a provarci sono più i francesi, nonostante siano in dieci per il rosso diretto a Mandi. A un paio di minuti dai calci di rigore arriva la beffa per il Fenebahçe: netto mani in area di Djiku che non sfugge al Var, dal dischetto David trasforma e regala la Champions al Lille. Il Fenerbahçe si dispera anche per la traversa centrata all'ultimo assalto da Tosun.