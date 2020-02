Diritti tv Champions, entra nel vivo la corsa: Sky non fa follie, ci sono Dazn e due outsider

Entra nel vivo la partita per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Champions League in Italia relativi al triennio 2021-2024 con la Uefa che vorrebbe finalizzare la vendita tra febbraio e marzo. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, gli attuali detentori di Sky saranno della partita ma non si prevedono offerte folli. Nella corsa potrebbe entrare anche Dazn, che ha già i diritti della Champions in Germania, e potrebbe provare a fare lo stesso in Italia, magari con il placet di Sky che già ha i canali di Dazn sul proprio bouquet. Sempre secondo il quotidiano economico, la Uefa starebbe provando a sondare anche un eventuale interesse del gruppo Disney, che il prossimo 24 marzo debutterà con la sua offerta Disney+ in Italia: il colosso Usa controlla il netowrk Espn ed è azionista di maggioranza di Fox. Possibile offerta anche di Amazon.