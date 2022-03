Disastro Juve, Ambrosini: "Fatto troppo poco, anche il Villarreal era in emergenza"

"La Juventus nel secondo tempo ha fatto troppo poco, non è stata trovata alcuna alternativa al piano gara iniziale".

Debacle della Juventus all'Allianz Stadium contro il Villarreal. La squadra di Allegri è stata eliminata dalla Champions a seguito dello 0-3 in casa col Villarreal. Questo il commento su Prime Video dell'ex calciatore Massimo Ambrosini: "La Juventus nel secondo tempo ha fatto troppo poco, non è stata trovata alcuna alternativa al piano gara iniziale, forse non c'erano nemmeno gli uomini per cambiarlo. La Juventus stasera avrebbe potuto fare di più, anche il Villarreal era in emergenza: nel primo tempo e anche nel secondo, la squadra di Allegri con un'aggressione migliore avrebbe potuto fare di più".