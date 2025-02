Disastro Milan, soldi buttati e ranking rovinato: addio 5º posto Champions

Il Milan manda in fumo 11 milioni di euro per la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Questa è la cifra che spetta alle squadre che entrano tra le migliori 16. Cifra che va sommata all'incasso della sfida casalinga degli ottavi.

Ma il danno per il club rossonero non è solo immediato, ma pure in prospettiva. Con l'eliminazione dalla Champions il Milan condiziona fortemente il ranking stagionale dell'Italia, fondamentale per l'assegnazione di un posto extra in Champions League. Allo stato attuale delle cose siamo terzi, dietro la Spagna e l'Inghilterra e i rossoneri sono la seconda squadra eliminata, dopo il Bologna. Sarà fondamentale che Atalanta e Juventus passino il turno, così come la Roma in Europa League. E che il Real Madrid cada contro il Manchester City.