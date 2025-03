Donnarumma eroe ad Anfield: il PSG fa fuori il Liverpool ai rigori! Kvara ai quarti

vedi letture

Si decide ai calci di rigore la sfida di Liverpool tra i padroni di casa e il PSG. Vitinha non sbaglia, anche Salah fa centro e lo segue Ramos. A sbagliare è Darwin Nunez, ipnotizzato da Donnarumma. Esecuzione perfetta per Dembelè, che fa 3 su 3 per il PSG, mentre Jones sbaglia il secondo rigore della serie, con Donnarumma ancora grande protagonista. Il rigore decisivo lo segna Desire Douè, Alisson è battuto per la quarta volta e ai quarti di finale ci va il PSG. Il Liverpool saluta al primo turno eliminatorio la Champions dopo aver vinto la fase campionato.

Il match era terminato 0-1 dopo i tempi supplementari. All'11esimo minuto la gara si sblocca, su grave malinteso della difesa di gara: palla filtrante in area di rigore di Barcola, Konaté in scivolata anticipa nettamente Dembelé, ma anche Alisson. Il francese è lesto a superare i due avversari finiti a terra e insaccare a porta vuota. Passano cinque minuti e proprio Barcola ha palla del 2-0, ma il francese non è freddo e sparacchia su Alisson, bravo ad uscire ed evitare guai peggiori. Ancora PSG vicino al bis alla mezz'ora, quando Dembelé si incunea in area di rigore benissimo, sbagliando però l'ultimo controllo e permettendo al solito Alisson una uscita puntualissima. Tanto Liverpool nella ripresa, anche se i pericoli dalle parti di Donnarumma sono pochi.