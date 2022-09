"Donnarumma sei napoletano. Figlio di...", i tifosi juventini contro il portiere del PSG

Cori contro Donnarumma al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento pre gara di Paris Saint-Germain contro Juventus al Parc des Princes.

Al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento pre gara di Paris Saint-Germain contro Juventus al Parc des Princes di Parigi, grande boato e cori dei tifosi parigini per Gianluigi Donnarumma. Di ben altro tenore, invece, i cori dei tifosi del curvino della Juventus verso il numero uno della Nazionale: "Sei napoletano" e "Figlio di...", i cori nei confronti di Gigio.