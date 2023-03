Eintracht, allenamento a porte aperte: lavoro differenziato per Dina Ebimbe e Buta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un giorno di riposo, l'Eintracht Francoforte ha iniziato i preparativi per la partita casalinga di Bundesliga contro lo Stoccarda in programma per sabato 11 marzo alle 15:30. Come nelle settimane precedenti, l'Eintracht ha nuovamente aperto le porte ai suoi tifosi e, nonostante il clima freddo e umido e le abbondanti nevicate, moltissimi supporters hanno colto l'occasione per guardare la squadra dal vivo.