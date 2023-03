Eintracht, Glasner recupera una pedina per Napoli: il report della seduta odierna

Questa mattina l’Eintracht Francoforte si è allenato in vista della gara di domani contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina l’Eintracht Francoforte si è allenato in vista della gara di domani contro il Napoli. Di seguito il report della seduta odierna: “Dopo essere stato assente in Bundesliga contro lo Stoccarda a causa di un problema all'anca, Ansgar Knauff è tornato in campo questa mattina. Éric Junior Dina Ebimbe è tornato ad allenarsi in squadra dopo aver subito un infortunio ai legamenti della sindesmosi, ma non è pronto per tornare subito in campo domani allo Stadio Diego Armando Maradona”.