Eurorivali - Copenaghen ko fuori casa: resta quarto in classifica

Perde fuori casa il Copenaghen alla 15esima giornata del campionato danese. L'avversaria del Napoli in Champions League viene sconfitta 2-0 dal Vejle e resta al quarto posto in classifica. Gara decisa negli ultimi 20 minuti, con i padroni di casa che vanno in rete con Bach e Chiakha al 73' e all'89'.

