Ricavi Uefa in Champions, Napoli ultima tra le quattro italiane: le cifre

vedi letture

Prestigio, ambizioni di campo ma anche introiti. La Champions rappresenta da anni un mix di opportunità anche a livello europeo. Per ora, però, il Napoli si lecca le ferite per i risultati raggiunti. Una sola vittoria con lo Sporting in casa e poi un pari e due ko. In totale quattro punti dopo quattro giornate. Con questi risultati la squadra di Conte è ultima per ricavi Uefa delle italiane in Champions. Una notizia questa che interessa soprattutto il club.

Calcio&Finanza spiega nel dettaglio le cifre in ballo e quelle ottenute dal Napoli fino a questo momento. "Ricordiamo che le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto al ciclo precedente (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro)", si legge. Ecco la 'classifica' parziale di introiti Uefa per le squadre di Serie A. Al primo posto l'Inter con quasi 60 milioni, dietro Juve e Atalanta tra 48 e 46 milioni, quarto e ultimo posto per il Napoli a 43,92 milioni di cui appena 2,8 nelle quattro partite disputate. Il resto della cifra è così divisa: bonus partecipazione 18,62 milioni, posizione in classifica 275mila euro, quota europea (legata ai diritti tv) 14,94 milioni, quota non europea (ranking storico degli ultimi dieci anni) 7,26 milioni.