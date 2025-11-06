Benfica, Mourinho avverte il Napoli: "Servono 6 punti nelle prossime 2 partite"

vedi letture

José Mourinho ed il suo Benfica (avversario del Napoli tra due turni, esattamente il 10 dicembre) , restano a quota zero in Champions League. Il tecnico ha nascosto la propria delusione dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Bayer Leverkusen: "Mi fa male al cuore - ha detto Mourinho a Sport TV - perché abbiamo creato tanto, giocato bene, ma non siamo riusciti a concretizzare. Il gol subito nasce da un errore di Dahl, ma il ragazzo aveva fatto una grande partita. Abbiamo provato a reagire, ma loro si sono chiusi dietro con quattro o cinque giganti e non siamo una squadra fortissima nel gioco aereo".

Nonostante la classifica deficitaria, lo Special One non si arrende: "Mancano 12 punti, non ne servono 12 per passare, forse 9 o 10. È difficile, ma se facciamo 6 punti nei prossimi due incontri, siamo ancora in corsa. Oggi abbiamo perso, ma abbiamo giocato una grande partita".