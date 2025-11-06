Osimhen show in Champions: “Ho la qualità per puntare al titolo di capocannoniere”

Serata da vero one man show per Victor Osimhen, protagonista assoluto nella vittoria del Galatasaray contro l’Ajax grazie ad una tripletta. Una prestazione straordinaria che gli è valsa il titolo di MVP, il terzo in quattro partite europee. Nel post-partita, l’ex attaccante del Napoli ha espresso tutta la soddisfazione per la prova della squadra: “Abbiamo vinto con merito, sapendo cosa ci stavamo giocando. Continueremo a costruire su questo slancio”, ha dichiarato Osimhen ai microfoni di Fanatik.

L’attaccante nigeriano guida ora la classifica marcatori della Champions League con 6 reti, davanti a Mbappé, Kane e Haaland. Un traguardo che non sembra intimidirlo: “Ho la qualità per puntare al titolo di capocannoniere, ma tutto ciò avviene grazie al supporto dei miei compagni di squadra. Lotterò per una possibilità del genere”, ha aggiunto. Con questo successo il Galatasaray è salito al nono posto nella classifica unica di Champions. “Alla fine del percorso in Champions saremo molto felici”, ha concluso Osimhen, convinto che la squadra possa centrare l’accesso diretto alla fase successiva senza passare dai playoff.