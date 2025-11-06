Ufficiale
Champions, la top 11 della settimana: c’è anche un giocatore dell’Eintracht
Ieri sera si è chiusa la due giorni di Champions League, con le squadre italiane che hanno collezionato due vittorie e due pareggi: l’Inter ha superato il Kairat Almaty e l’Atalanta ha battuto il Marsiglia, mentre Juventus e Napoli hanno pareggiato rispettivamente contro Sporting CP ed Eintracht Francoforte. Questa la Top 11 della settimana stilata dalla UEFA:
Team of the week (3-4-1-2): Neuer (Bayern Monaco); Luckassen (Pafos), Koch (Eintracht Francoforte), Carlos Augusto (Inter); Forbs (Club Brugge), Maza (Bayer Leverkusen), Mac Allister (Liverpool), Zappacosta (Atalanta); Foden (Manchester City); Osimhen (Galatasaray), Merino (Arsenal).
