Eurorivali, gli impegni del weekend - Genk in cerca di punti, scontro diretto per il Salisburgo

Dopo la vittoria del San Paolo con la banda Jurgen Klopp, il Napoli volerà in Belgio. Troverà il Genk, che ne ha prese sei in Europa dal Salisburgo. In campionato non sta andando alla grande: nono posto in Jupiler League, ko all'ultima in casa dello Charleroi e domani gara casalinga contro l'Oostende che è a pari punti. Cinque vittorie su cinque in Premier League, il Liverpool punta forte sulla vittoria in campionato: dopo il ko in Champions contro gli azzurri, arriva la difficilissima trasferta di Stamford Bridge in casa del Chelsea, otto punti in cinque partite ma seconda peggior difesa dopo quella del Norwich con già undici gol subiti di cui ben quattro alla prima contro il Manchester United. Il Salisburgo è già in fuga in Tipico Bundesliga in Austria: sette vittorie su sette gare, trentaquattro gol fatti e solo sei subiti, +5 sul LASK Linz che insegue. Un dominio che può proseguire visto che domenica alle 17:00 c'è lo scontro diretto a Linz.