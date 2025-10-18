Ufficiale Eurorivali, il Chelsea asfalta il Nottingham Forest: Postecoglou esonerato!

vedi letture

Al City Ground gara a senso unico con il Chelsea che domina contro il Nottingham Forest. Dopo il successo con il Liverpool, gli avversari del Napoli in Champions League si confermano con un tondo 3-0 fuori casa: Pedro Neto protagonista di spicco insieme a Reece James (entrambi da gol e assist), Acheampong primo marcatore del pomeriggio. Ma per il difensore inglese classe 2006 è la prima rete ufficiale fra i professionisti e con la maglia dei Blues. Enzo Maresca però sorride a metà, perché l'espulsione di Malo Gusto nel finale per somma di ammonizioni sporca una bella giornata.

Mentre il Chelsea sale a quota 14 punti e al quarto posto, in zona Champions League, il Nottingham Forest di Ange Postecoglou non sa uscire dalla crisi nera delle sconfitte: questa è la quarta di fila tra tutte le competizioni che costa la panchina al tecnico greco. Sono stato gli stessi Tricky Trees a dare l'annuncio ufficiale al termine del match, dopo 8 giornate si ritrovano solo con 5 punti e è a +1 dalla zona retrocessione.

8ª GIORNATA

Nottingham Forest - Chelsea 0-3

49' Acheampong (C), 52' Pedro Neto (C), 84' Reece James (C)

Brighton - Newcastle (18 ottobre, 16)

Burnley - Leeds (18 ottobre, 16)

Crystal Palace - Bournemouth (18 ottobre, 16)

Manchester City - Everton (18 ottobre, 16)

Sunderland - Wolverhampton (18 ottobre, 16)

Fulham - Arsenal (18 ottobre, 18.30)

Tottenham - Aston Villa (19 ottobre, 15)

Liverpool - Manchester United (19 ottobre, 17.30)

West Ham - Brentford (20 ottobre, 21)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 16

2. Liverpool 15

3. Tottenham 14

4. Chelsea 14

5. Bournemouth 14

6. Manchester City 13

7. Crystal Palace 12

8. Everton 11

9. Sunderland 11

10. Manchester United 10

11. Newcastle 9

12. Brighton 9

13. Aston Villa 9

14. Fulham 8

15. Leeds 8

16. Brentford 7

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2