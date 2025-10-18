Ufficiale Psv-Napoli, nota del club per i tifosi ad Eindhoven: punto d'incontro, suggerimenti e dettagli

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Philips Stadion tra il PSV Eindhoven ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. Di seguito il comunicato diffuso sul proprio sito web:

"Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalle Autorità Locali, è Vibes Urban Sport & Event Centre (Lardinoisstraat 8). La Fan Zone sarà attiva dalle ore 12:00 di martedì 21 ottobre.

Si precisa, inoltre, che il Sindaco di Eindhoven ha predisposto un’area di sicurezza, all’interno della quale la Polizia è autorizzata a effettuare perquisizioni preventive. L'area comprende il centro di Eindhoven, i dintorni dello stadio e diverse strade di accesso al centro città. La misura sarà in vigore dalle ore 17:00 di lunedì 20 ottobre fino alle ore 3:00 di mercoledì 22 ottobre. Si consiglia di avere sempre a portata di mano il biglietto valido per l’ingresso allo stadio e un documento d'identità.

Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalle Autorità Locali, le indicazioni relative al punto di incontro e le informazioni di sicurezza contenute nel volantino consultabile al presente link:

Flyer-Napoli-City-of-Eindhoven-1

Si ricorda che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità. Il personale di sicurezza verificherà il possesso del biglietto di ingresso e del documento di identità. L'ingresso allo stadio sarà negato a chiunque sia sprovvisto di documento d'identità o i cui dati riportati sul biglietto non corrispondano al documento.

Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dall’Ambasciata Italiana, consultabili al seguente link: https://amblaja.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2025/10/partita-di-calcio-uefa-champions-league-psv-napoli-eindhoven-philips-stadion-21-ottobre-2025-ore-2100/

Informativa-Tifoseria-Ospite-1