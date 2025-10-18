Ufficiale

Psv-Napoli, nota del club per i tifosi ad Eindhoven: punto d'incontro, suggerimenti e dettagli

di Redazione Tutto Napoli.net
fonte sscnapoli

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Philips Stadion tra il PSV Eindhoven ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. Di seguito il comunicato diffuso sul proprio sito web:

"Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalle Autorità Locali, è Vibes Urban Sport & Event Centre (Lardinoisstraat 8). La Fan Zone sarà attiva dalle ore 12:00 di martedì 21 ottobre.

Si precisa, inoltre, che il Sindaco di Eindhoven ha predisposto un’area di sicurezza, all’interno della quale la Polizia è autorizzata a effettuare perquisizioni preventive. L'area comprende il centro di Eindhoven, i dintorni dello stadio e diverse strade di accesso al centro città. La misura sarà in vigore dalle ore 17:00 di lunedì 20 ottobre fino alle ore 3:00 di mercoledì 22 ottobre. Si consiglia di avere sempre a portata di mano il biglietto valido per l’ingresso allo stadio e un documento d'identità.

Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalle Autorità Locali, le indicazioni relative al punto di incontro e le informazioni di sicurezza contenute nel volantino consultabile al presente link: 

Si ricorda che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità. Il personale di sicurezza verificherà il possesso del biglietto di ingresso e del documento di identità. L'ingresso allo stadio sarà negato a chiunque sia sprovvisto di documento d'identità o i cui dati riportati sul biglietto non corrispondano al documento.

Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dall’Ambasciata Italiana, consultabili al seguente link: https://amblaja.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2025/10/partita-di-calcio-uefa-champions-league-psv-napoli-eindhoven-philips-stadion-21-ottobre-2025-ore-2100/

