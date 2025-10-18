Psv Eindhoven-Napoli, il programma completo delle conferenze: live su TN
Inizia oggi il tour de force per il Napoli, che alle 18 scende in campo a Torino contro la squadra di Baroni e già martedì sarà di nuovo impegnato in Champions League. Altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella Fase Campionato il PSV Eindhoven.
Alla vigilia del match parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore azzurro. L'appuntamento per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven. Di seguito il programma completo.
Lunedì 20 ottobre
ore 11.15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
ore 12.30 - conferenza stampa Bosz + calciatore del PSV al Philips Stadion
ore 16.00 - 15' minuti di allenamento PSV dal PSV Campus De Herdgang
ore 19.15 - conferenza stampa Conte + calciatore del Napoli al Philips Stadion
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro