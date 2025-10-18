Ufficiale

Psv Eindhoven-Napoli, il programma completo delle conferenze: live su TN

Psv Eindhoven-Napoli, il programma completo delle conferenze: live su TN
Oggi alle 15:45Champions League
di Antonio Noto

Inizia oggi il tour de force per il Napoli, che alle 18 scende in campo a Torino contro la squadra di Baroni e già martedì sarà di nuovo impegnato in Champions League. Altra trasferta per i campioni d'Italia, stavolta in Olanda, dove affronteranno nella Fase Campionato il PSV Eindhoven.

Alla vigilia del match parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore azzurro. L'appuntamento per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven. Di seguito il programma completo.

Lunedì 20 ottobre

ore 11.15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
ore 12.30 - conferenza stampa Bosz + calciatore del PSV al Philips Stadion
ore 16.00 - 15' minuti di allenamento PSV dal PSV Campus De Herdgang
ore 19.15 - conferenza stampa Conte + calciatore del Napoli al Philips Stadion