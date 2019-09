Eurorivali - Il Genk si rialza in campionato: 3-1 all'Oostende, ma è ancora 7°

Il prossimo avversario del Napoli in Champions League viene dal Belgio e in patria prova a ritrovare la quadra. Il Genk ha battuto l'Oostende per 3-1 in casa, grazie alle reti Onuaku, Berge e autorete di Vargas, e adesso è settimo nella First Division belga con 13 punti dopo 8 giornate.