Eurorivali - Il Liverpool è inarrestabile, solo un pari per il Salisburgo

Il Liverpool, prossimo avversario in Champions del Napoli sembra inarrestabile. Gli uomini di Klopp hanno battuto 2-0 il Crystal Palace confermando il proprio dominio in Premier League. I gol dei Reds portano la firma di Mane e di Firminio. Salah ha guardato i compagni per tutta la gara dalla panchina, scelta chiara di Klopp che non ha voluto rischiare l'egiziano in vista dei prossimi impegni. Pari invece a sorpresa del Salisburgo che pareggia 2-2 contro il St. Polten in casa, reti di Minamino e Okugawa e ora sentono il fiato sul collo del LASK Linz, secondo a un solo punto di distacco.