Eurorivali - Il Liverpool non conosce avversari: dominato il City di Guardiola

Spettacolo ad Anfield nella gara tra Liverpool e City. I Reds hanno battuto la squadra di Guardiola per 3-1 in un match bellissimo. La squadra di casa si è portata subito in vantaggio al 6' con un grandissimo gol di Fabinho tra le polemiche del City per un fallo di mano non concesso. Al 13' Salah, con un colpo di testa ha siglato il gol del raddoppio. La seconda frazione si è aperta subito con il gol al 51', ancora di testa, di Manè. La squadra di Guardiola ha provato a reagire e al 78' ha trovato il gol che ha accorciato le distanze con un bel fendente di Bernardo Silva. I Citizens ci hanno provato fino all'ultimo ma la situazione non è cambiata. Il Liverpool è salito a quota 34 punti sempre più capolista mentre il l City, quarto a 25 punti.