Eurorivali - Il Liverpool non risparmia nessuno prima del Salisburgo: Klopp con l'undici tipo

Il Liverpool non risparmia nessuno in vista della Champions League. Non pensa al Salisburgo Jurgen Klopp, che per la partita contro lo Sheffield di oggi schiera la formazione-tipo, con il trio delle meraviglie a suonare la carica là davanti. Di seugito le formazioni ufficiali della sfida.

SHEFFIELD: Henderson, Baldock, Stevens, Fleck, O’Connell, Basham, Lundstram, McBurnie, Robinson, Egan, Norwood

LIVERPOOL: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino