Eurorivali - Klopp pensa già al Napoli: Salah in panchina contro il Palace

Il Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions League, sfiderà qust'oggi il Crystal Palace nel tredicesimo turno di Premier League. L'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp ha deciso di tenere fuori in via precauzionale l'attaccante egiziano Salah mentre parte dal primo minuto il terzino scozzese Robertson che veniva da un infortunio

Crystal Palace (4-3-2-1): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Milivojevic, Kouyate, McArthur; Townsend, Zaha; Ayew.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Firmino, Mané.