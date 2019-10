Eurorivali - Stop Liverpool: senza Salah non va oltre il pareggio con lo United

Finisce 1-1 tra Manchester United e Liverpool nella nona giornata di Premier League. I Reds, avversari del Napoli nel girone di Champions, non sono andati oltre il pareggio ad Old Trafford contro uno United in evidente crisi di risultati. La squadra di Klopp era orfana del suo giocatore di maggiore talento Salah, fuori per un infortuino. I Red Devils erano passati in vantaggio grazie al gol di Rashford ma all'85' Lallana ha siglato il gol del pareggio. Il Liverpool nonostante il pari è sempre primo in classifica con sei punti di vantaggio sul City di Guardiola che ieri ha vinto contro il Crystal Palace