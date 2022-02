Finale Champions, sede di San Pietroburgo a rischio: Londra è pronta a succedere

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che la città è pronta a ospitare la finale di Champions League 2022 al posto di San Pietroburgo, sede che a seguito delle recenti tensioni fra Russia e Ucraina sarebbe a rischio. "Londra è pronta per ospitare la finale di Champions League. Sarebbe un privilegio" ha detto il primo cittadino della capitale del Regno Unito a LBC Radio. Al momento sulla questione l'UEFA si è espressa con un comunicato nel quale afferma di monitorare con attenzione la situazione in Russia. Il primo ministro inglese, Boris Johnson, non ha invece dubbi sul cambio di sede della finale.