Finale Champions stregata per De Bruyne: nel 2021 si fratturò il naso

Una Champions League stregata, per quel che riguarda le finali, per Kevin De Bruyne, con il numero 17 del Manchester City che al 36' della sfida contro l'Inter a Istanbul ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare, lasciando il posto a Phil Foden.

Due anni fa, nella finale contro il Chelsea, il centrocampista belga fu costretto a uscire al 58' dopo uno scontro con Rudiger nel quale riportò una frattura acuta del setto nasale e anche una frattura orbitale sinistra, con la formazione di Guardiola, già in svantaggio, che perse l'ultimo atto della competizione, visto che i Blues difesero il gol di Havertz fino alla fine.